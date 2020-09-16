Fahriye Evcen: “Burak’ı her haliyle seviyorum”

Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikilisi, önceki gün Etiler’de bulunan bir restoranda yemek yedi. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftin maskesiz bir şekilde olması ise dikkat çekti.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yeni aldıkları lüks marka araçlarıyla görüntülendi. Rol aldığı dizisinin yeni sezon çekimleri için eski imajına dönen Burak Özçivit, “Herkese tavsiye ediyorum. Çok rahat. Günlük hayatta da benim işime yaradı” diyerek yeni imajından memnun olduğun belirtti. Fahriye Evcen ise, “Her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok beğendim” ifadelerini kullandı.

“EKRANLARI ÖZLEDİM”

Oğlu Karan'ın doğumunun ardından uzun bir süredir setlere ara veren Fahriye Evcen, ekranları özlediğini söyleyerek şu şekilde konuştu: “Henüz süresini bilmiyorum. Netleşen Bir şey yok. Oyunculuk yapmak istiyorum. Ekranları özledim. Bayağı uzun bir süre oldu” dedi.

“CÜNEYT BABA GELDİ”



Burak Özçivit yeni rol aldığı dizisinin ikinci sezonunda Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit, sürprizi yaşanmıştı. Özçivit, iki usta isimle oynamanın kendisi adına heyecan verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:”Cüneyt baba geldi. Tamer abi geldi. Onlarla sahnemizi çektik. Tecrübelerinden faydalanıyoruz. Bizim için güzel heyecanlar” dedi.

REKLAM HABERLERİNE SON NOKTAYI KOYDU



Burak Özçivit, oğulları Karan için gelen reklam tekliflerini soran muhabirlere , “Tek başına oynayacak. Öyle bir düşüncemiz var” esprisini yaptı. Fahriye Evcen ise: “Böyle bir şey düşünmüyoruz” açıklaması yaparak reklam haberlerine son noktayı koydu.

SERVET DEĞERİNDE SAAT



Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, yeni aldıkları 2 milyon TL değerindeki araçlarıyla mekandan ayrıldı. Fahriye Evcen'in eşinin kendisine hediye ettiği 170 bin TL değerindeki saati taktığı görüldü.