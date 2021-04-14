Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan’ın doğum gününü kutladı

Dört sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019’da oğulları Karan’ı kucaklarına almıştı. Salgından dolayı dışarı çıkamayan çift, 2 yaşına basan oğulları Karan’ın doğum günü için evlerinde aile arasında sade bir kutlama yaptı.

“İYİ Kİ DOĞDUN CANIM OĞLUM”

Doğum gününden kareleri Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen, “Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun.. İyi ki doğdun canım oğlum” notunu yazdı. Burak Özçivit ise aynı fotoğrafları paylaşarak “Adamım sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun” dedi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

“HASSASLAŞTIM”

Fahriye Evcen, annelik sonrası duygularındaki değişimi, “Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. ‘Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?’ konusunu çok derinden hissetmeye başladım” sözleriyle anlatmıştı.

Eşi Burak Özçivit'in de çok iyi bir baba olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, “Yardım anlamında çok şanslıyım. Orada babanın da desteği olması önemli. İki senedir uykusuz yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.