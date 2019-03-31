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Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy kullandı
Fatma Girik hasta yatağından kalkıp oy kullandı
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu ve Fatma Girik yerel seçimler için oyunu kullandı. Fatma Girik, hasta yatağından kalkıp vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Magazin 31 Mart 2019 - 15:58

Yeşilçam’ın usta oyuncularındanFatma Girik ve Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı. Fatma Girik hasta yatağından kalkıp Bodrum’da oy kullandı. Bubikoğlu ise oyunu İstanbul Beykoz’da kullandı.
OY KULLANMAK İÇİN KOŞA KOŞA GELDİM

Geçtiğimiz Şubat ayında hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat olan Usta sanatçı Fatma Girik sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Oy kullanmak için dün akşam saatlerinde İstanbul’dan koşa koşa Bodrum’a geldiğini belirten Girik, daha sonra hayat arkadaşı ünlü yapımcı Memduh Ün’ün mezarını ziyaret edip dua etti.

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