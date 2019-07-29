Fatma Turgut Ezgi Mola’yı kıskandığını söyledi

Fatma Turgut, haftasonu İstanbul'da bir konser verdi. Konser sonrası basının karşısına geçen Turgut, 'Ezgi Mola'yı çok kıskanıyorum. Hem iş hem tatil yapıyor' dedi...

Alternatif rock müziğin en güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut dün İstanbul’da sahneye çıktı. 6 bin kişinin izlediği konserde 2 saat sahnede kalan Turgut, daha sonra basının karşısına çıktı.

Alaçatı'da sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla birlikte bar açtığını ve 3 aylığına Çeşme'de villa kiraladığını söyleyen Turgut, Ezgi Mola'yı çok kıskandığını belirtti: “Bu yaz tek kıskandığım kişi Ezgi. Hem iş hem tatil yapıyor. Ağustos'ta 15 konserim var, Temmuz aynı şekilde dolu geçti, yüzmeyi unuttum bu yaz! Bu gidişle de bir yaz tatili yapacağım.”

