Fatma Turgut Ezgi Mola’yı kıskandığını söyledi
Alternatif rock müziğin en güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut dün İstanbul’da sahneye çıktı. 6 bin kişinin izlediği konserde 2 saat sahnede kalan Turgut, daha sonra basının karşısına çıktı.
Alaçatı'da sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla birlikte bar açtığını ve 3 aylığına Çeşme'de villa kiraladığını söyleyen Turgut, Ezgi Mola'yı çok kıskandığını belirtti: “Bu yaz tek kıskandığım kişi Ezgi. Hem iş hem tatil yapıyor. Ağustos'ta 15 konserim var, Temmuz aynı şekilde dolu geçti, yüzmeyi unuttum bu yaz! Bu gidişle de bir yaz tatili yapacağım.”