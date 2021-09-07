Friends’ten sonra yoksa sıra Dawson’s Creek’te mi?

Friends ekibinin bir araya gelmesinden sonra 90'ların sonu ve 2000'lerin başında fenomen hale gelen Dawson's Creek için de bir yeniden birleşme beklentisi başladı. Joshua Jackson, birleşme ile ilgili söylentilere The Guradian'a verdiği röportajda açıklık getirdi: "Hayâl kırıklığı olur."

Sozcu.com.tr

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10 sezon süren ve dünya çapında geniş hayran kitlelerine ulaşan Friends ekibi yeniden birleşme olarak adlandırılan özel bir bölümle ekranlara gelince geçmişte popüler olan pek çok dizi için de aynı beklenti ortaya çıktı.

Özellikle de 1998’de başlayan ve 2003’e kadar devam eden Dawson’s Creek, son zamanlarda online izleme platformlarında da yer alınca hem eski hayranlarının hem de yeni nesil hayranlarının yeniden birleşme beklentisini artırdı. Yakın zamanda dizinin başrollerinden Joshua Jackson, The Guardian’a konuyla ilgili açıklama yaparak böyle bir birleşmenin hayranlarda hayâl kırıklığı yaratabileceğini belirtti.

HAYÂL KIRIKLIĞINA UĞRARLAR

Oyuncu, bugünkü yaşları göz önüne alındığında başrol oyuncularıyla yeniden bir araya gelmekten çekindiğini dile getirdi. Jackson’a göre Friends oyuncuları için durum farklıydı çünkü sitcom yayınlandığında insanlar onları yetişkin olarak biliyorlardı. Dawson’s Creek hayranlarının ise sevdikleri karakterlerin daha önce takip ettikleri sevimli gençler olmadıklarını görünce şok olabileceklerini ve hayâl kırıklığına uğrayabileceklerini açıkladı:

“Bence Friends kadrosu şovu yaparken zaten yetişkin oldukları için onları şimdi görmek daha az sarsıcı. Kimse Pacey’nin sandalyeden kalkarken homurdandığını duymak istemez.”

Dizinin hayranları potansiyel bir Dawson’s Creek toplantısı için yıllar boyunca beklese de sadece şovun 20. yılını kutlamak için ana oyuncu kadrosu Entertainment Weekly aracılığıyla özel bir fotoğraf çekiminde bir araya geldi.

6 sezon süren ve başrollerini James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams ve Joshua Jackson’ın paylaştığı dizi, bir grup gencin yaşamlarını konu alıyor. Dizi, her hafta reytinglerde sağlam bir performans sergileyerek dünya çapındaki genç izleyiciler arasında hit olmayı da başarmıştı.

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