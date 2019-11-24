Goo Hara evinde ölü bulundu! Goo Hara kimdir, kaç yaşındadır?

Mayıs ayında intihara teşebbüs ettikten sonra kariyerine ağırlık verme kararı alan ve 2 hafta önce yeni bir albüm çıkaran Güney Koreli pop müzisyen Goo Hara, başkent Seul'deki evinde ölü bulundu.

GOO HARA KİMDİR?

Goo Hara 1991 yılında dünyaya gelmiştir. Güney Koreli şarkıcı ve oyuncudur. Daha çok eski üyesi olduğu Güney Koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinir.

2011 yılında DSP Media tarafından Yong Jun-hyung ile birlikte olduğunu açıklamıştı.

27 mart 2013 yılında Cube Entertainment ve DSP tarafından Hara ve Jun-hyung ayrıldığı açıklandı.