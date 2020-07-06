Görevimiz Tehlike 5 kaç yılında çekilmiştir? Görevimiz Tehlike konusu ne?

Tom Cruise’un canlandırdığı Ethan Hunt karakteri ile fenomen haline gelen Görevimiz Tehlike serisi, beşinci filmi ile bu akşam ekranlarda olacak. Televizyon izleyicileri, Görevimiz Tehlike 5 filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. İşte Görevimiz Tehlike 5 filmi hakkında bazı bilgiler…

Ethan Hunt ve ekibi; bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Sinemada aksiyon macera sevenlerin gözdesi olan Görevimiz Tehlike 5 filmi hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU

Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt, Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI

Tom Cruise

Simon Pegg

Jeremy Renner

Rebecca Ferguson

Ving Rhames

Sean Harris

Alec Baldwin

Jens Hultén

Simon McBurney

Zhang Jingchu

Rupert Wickham

America Olivo

Tom Hollander

Hermione Corfield