Görevimiz Tehlike 5 kaç yılında çekilmiştir? Görevimiz Tehlike konusu ne?

Ethan Hunt ve ekibi; bu zamana kadar karşılaştıkları en büyük düşmana karşı mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Sinemada aksiyon macera sevenlerin gözdesi olan Görevimiz Tehlike 5 filmi hakkında tüm bilinmesi gerekenler…
GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU
Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt, Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.
GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI
Tom Cruise
Simon Pegg
Jeremy Renner
Rebecca Ferguson
Ving Rhames
Sean Harris
Alec Baldwin
Jens Hultén
Simon McBurney
Zhang Jingchu
Rupert Wickham
America Olivo
Tom Hollander
Hermione Corfield