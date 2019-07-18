Gülben Ergen: ’10 sene sonra ben’

Tatilde olduğu süre zarfında sosyal medya hesabını boş bırakmayan ve birbiri ardına iddialı kareler paylaşan Gülben Ergen yaptığı son paylaşımla yine çok konuşuldu.

İlk olarak selülit haberleriyle yaz tatilini başlatan ancak sonrasında hesabından yaptığı paylaşımlarla bu konuya çok takılmadığını gösteren Ergen, o andan itibaren paylaştığı fotoğraflarla adeta güzelliğiyle yıllar meydan okuduğunu göstermek istiyor. Sosyal medyanın son trendi yaşlandırma uygulaması akımına da dahil olmayan Ergen son olarak, kayalıklarda çektirdiği bir kareyi; “10 sene sonra ben” notuyla paylaştı. Gülben Ergen, bu notla uygulamaya atıfta bulunduğu yorumları yapılırken çok sayıda da beğeni aldı.