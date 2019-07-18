Gülben Ergen: ’10 sene sonra ben’
İlk olarak selülit haberleriyle yaz tatilini başlatan ancak sonrasında hesabından yaptığı paylaşımlarla bu konuya çok takılmadığını gösteren Ergen, o andan itibaren paylaştığı fotoğraflarla adeta güzelliğiyle yıllar meydan okuduğunu göstermek istiyor. Sosyal medyanın son trendi yaşlandırma uygulaması akımına da dahil olmayan Ergen son olarak, kayalıklarda çektirdiği bir kareyi; “10 sene sonra ben” notuyla paylaştı. Gülben Ergen, bu notla uygulamaya atıfta bulunduğu yorumları yapılırken çok sayıda da beğeni aldı.