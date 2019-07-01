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Gurur Aydoğan’a kışla yolu göründü
Gurur Aydoğan’a kışla yolu göründü
Oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 1 Temmuz 2019 - 07:13

Kariyerini oyunculuk üzerine sürdüren Gurur, yalnız başına geldiği AVM'de spor salonu uğrayıp günlük sporunu yaptıktan sonra meydan katında gezintiye çıktı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydoğan şöyle konuştu.

“İki gün sonra askerlik görevimi yerine getirmek için Hatay'a gidiyorum. Alışverişimi yapıp bavulumu hazırladım, biraz heyecan var tabi saçları da şimdiden kestirdim. Yakın çevremdeki arkadaşlarım beğendi bir süre saçlar böyle kalacak”

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