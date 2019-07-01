Gurur Aydoğan’a kışla yolu göründü
Kariyerini oyunculuk üzerine sürdüren Gurur, yalnız başına geldiği AVM'de spor salonu uğrayıp günlük sporunu yaptıktan sonra meydan katında gezintiye çıktı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydoğan şöyle konuştu.
“İki gün sonra askerlik görevimi yerine getirmek için Hatay'a gidiyorum. Alışverişimi yapıp bavulumu hazırladım, biraz heyecan var tabi saçları da şimdiden kestirdim. Yakın çevremdeki arkadaşlarım beğendi bir süre saçlar böyle kalacak”