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Hadise’nin ablasından ‘Açıkgöz’lü hareket
Hadise’nin ablasından ‘Açıkgöz’lü hareket
Belçika doğumlu Hadise'nin Türkiye'de kazandıklarının vergisini vermemek için 13 yıldır bu yana kazandıklarını, ablasının üzerine kayıt ettirmesi başını ağrıtabilir.
Magazin 17 Eylül 2018 - 11:06

Kısa süre önce ailesiyle kanlı bıçaklı olan ve onlarla ayrılık noktasına gelen şarkıcı Hadise’nin ablasıyla olan husumeti daha da büyüyecek gibi görünüyor… 13 yıldan bu yana Türkiye’de boy gösteren ve çok iyi paralar kazanan Hadise’nin bu işlerinden kazandığı paraları, vergilerden kurtulabilmek adına ablasının adına açılmış bir şirkete yatırdığı ortaya çıkan Hadise şimdilerde bu paraları ve malvarlığını üzerine almaya çalışıyor. Üzerinde sadece bir ev kayıtlı olan Hadise’nin şimdilerde malvarlığını geriye almak adına mahkemeye koştuğu söyleniyor. 2. Sayfa adlı programın gündeme getirdiği iddialara göre Hadise’nin ablasının malları kardeşine verme niyeti yok.

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Son güncelleme: 11:08 - 17.09.2018
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