Hakan Boyav kimdir? Hakan Boyav nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde, Mahmud Celaleddin Paşa karakterini canlandıran Hakan Boyav hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hakan Boyav kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAKAN BOYAV KİMDİR?

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 tarihinde İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu kuruluş ekibinde görev alan Hakan Boyav; 1988-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalışmıştır. 1993-2003 yıllları arasında ise Antalya Devlet Tiyatrosu’nda görev alan ve daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışan Hakan Boyav; halen Ankara Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçıları arasında yer almaktadır.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Ejder Kapanı, Ay büyürken uyuyamam, The International, Black Field, Hayattan Korkma, Vali, Barda, Bir Aşk Hikayesi, Hırsız Var, Beyaz Karanfil, Kış güneşi, Kurtlar vadisi pusu, Gece gündüz, Hanımın Çiftliği, kalpsiz adam, duvar, Dağlar delisi, Hırsız Polis, fırtına, seher vakti, Asmalı Konak ve Arapsaçı gibi pekçok dizi ve sinema filminde yer alan Hakan Boyav, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmud Celaleddin Paşa karakterine hayat vermektedir. Hakan Boyav, 1,86 metre boyunda, 84 kilo ve Oğlak burcudur.

Ödülleri:

2004 – Eleştirmenler Birliği “En İyi Yönetmen” Sersem Kocanın Kurnaz Karısı –

(Ankara Devlet Tiyatrosu, Van Devlet Tiyatrosu)

1995 – Ankara Sanat Kurumu “En İyi Yardımcı Oyunucu” The Good – Ankara

Devlet Tiyatrosu

1987 – Suat Taşer “Dramatik Yazarlık” Mansiyon – Çicek Çölü

Hakan Boyav’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2003 – Nafile Dünya – Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 – Çiçekleri Sarı Kıza Yedirdim – Ankara Devlet Tiyatrosu

2002 – Git Gel Dolap – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 – Aşk Öldürür – Ankara Devlet Tiyatrosu

1998 – Ziyaretçi – Ankara Devlet Tiyatrosu

1998 – At – Ankara Devlet Tiyatrosu

1997 – Kanlı Düğün – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Gılgameş – Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 – Budala – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – The Got “Final” – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – İyi (Good) – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – Savaş Baba – Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 – Sersem Kocanın Kurnaz Karısı – Antalya Devlet Tiyatrosu

1990 – Şişedeki Balık – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1988 – Ayyar Hamza – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Hakan Boyav’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Payitaht Abdülhamid (Mahmud Celaleddin Paşa)(TV Dizisi)

2016 – Kış Güneşi (Kadim) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (TV Dizisi)

2014 – Beyaz Karanfil (Salih) (TV Dizisi)

2012 – Açlığa Doymak (Dursun) (Sinema Filmi)

2011 – Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Ahmet) (Sinema Filmi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Dönek Hüsam) (Sinema Filmi)

2011 – 2014 Kurtlar Vadis Pusu (Kara) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Berber Reşit) (TV Dizisi)

2009 – Ejder Kapanı (Adli Muhabir) (Sinema Filmi)

2009 – Black Field (Türk) (Sinema Filmi)

2008 – Vali (Korcan) (Sinema Filmi)

2008 – Kalpsiz Adam (Seyfi) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Topal İrfan) (TV Dizisi)

2007 – Hayattan Korkma (Bedrettin) (Sinema Filmi)

2007 – Duvar (Selim) (TV Dizisi)

2007 – Dağlar Delisi (Aydın Bey) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2006 – Barda (Patlak Osman) (Sinema Filmi)

2005 – Seher Vakti (Avni) (TV Dizisi)

2005 – 2006 Hırsız Polis (Kaporta Yakup) (TV Dizisi)

2004 – Hırsız Var! (Muammer) (Sinema Filmi)

2004 – Bir Aşk Hikayesi (Hüsnü) (TV Filmi)

2004 – Arapsaçı (Remzi) (TV Dizisi)

2002 – Asmalı Konak (Ahmet) (TV Dizisi)