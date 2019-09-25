Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kaç yaşında?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 yılında İstanbul’da doğdu. İki kere evlenen Hakan Ural ilk evliliğini Sibel Can ile yaptı. Peki Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte biyografisi...

Son yıllarda oyunculuğu yanı sıra yorumculuğu ile de ön plana çıkan Hakan Ural, babası Selçuk Ural’ın oğlu olarak tanınmaya başlandı. Bir dönem emlakçılık da yapan ünlü ismin hayatı merak ediliyor. Peki Hakan Ural kimdir?

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Hakan Ural’ın babası şarkıcı Selçuk Ural’dır. Babası annesi ile hiç evlenmedi, hatta 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu bile kabul etmedi. Ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. Fındıkzade’de anneannesinin evinde büyümüştür. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı.

16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam’dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika’ya gitti, geldi. Sonra da 19 yaşında evlendi. Sibel Can ile medyatik bir evlilik yaşadı, genç yaşta baba oldu.

İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar’ın şu an oturdukları evleri O sattı.

1999’da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası’ndan yararlanarak cezasının 5’te 2’sini yattıktan sonra tahliye edildi. Hakan Ural, derhal askere alındı. Acemi eğitimini Hatay’da yaptı, kalan aylarını da van’da asker olarak geçirdi.

2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır’ın oynadığı “İpsiz Recep” adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında “Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi” adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk’e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında “Araf Zamanı” adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan Kod Adı K.O.Z filminde oynadı. Cem Kurtoğlu’nun Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.

Hakan Ural, iki kere evlendi.

1.eşi: 28 Eylül 1988 tarihinde şarkıcı Sibel Can ile evlendi. 17 Şubat 1999 Tarihinde boşandı. Engincan (d. 27 Ocak 1992) ve Melisa (d. 22 Ağustos 1994) adından iki çocuğu vardır.

2.eşi: 2002 yılında tanıştığı Saray Halı’nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella (d.2013) adında bir kızı vardır.