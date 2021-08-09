Haluk Levent’in isyanı: Ölmedim, yemin edebilirim

Haluk Levent, hakkında çıkan 'ölüm' haberini yalandı. Levent, "Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı?" dedi.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye’de orman yangınlarının çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren AHBAP Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, hakkında sosyal medyada çıkan ölüm haberini yalandı.

Bu tür haberinin kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını ifade eden sanatçı, sosyal medya platformlarına da çağrıda bulunarak bir açıklama yayınladı.

Levent, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ”Her saat tweet attığım, görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan… Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı? Haa bu arada ölmedim, yemin edebilirim” dedi.

ÜNLÜ ÇİFTE TEŞEKKÜR

AHBAP Derneği’ne bağış yapan ünlü isimlere teşekkür eden Haluk Levent, son olarak oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in, orman yangınlarının kontrol altına alınmasında yardımcı olması için kiralanacak helikopterin ödeneğine katkıda bulunduğunu duyurmuştu.

Levent, Twitter’dan, “Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aradı. ‘Abi helikopter kiralamada bizim de desteğimiz olsun istedik. 300 bin TL’lik bağış yapma kararı aldık’ dediler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e teşekkürler” mesajını paylaşmıştı.

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