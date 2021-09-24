Haluk Levent: Attığım tweet yanlış algılandı

Geçen haftalarda yurt dışına yerleşeceğine dair bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırtan Haluk Levent, konuk olduğu programda attığı tweet'in yanlış algılandığını söyledi.

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Levent, 28 Ağustos’ta Twitter hesabından “Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana” tweetini paylaşmıştı.

Fatih Altaylı’nın sunuculuğunu yaptığı ‘Bire Bir’ programına konuk olan Haluk Levent, yurt dışı paylaşımına açıklık getirdi.

Altaylı’nın sorusu üzerine Levent, attığı tweet’in yanlış algılandığını ifade ederek bir süre iş amacıyla Londra’da bulunacağını ve daha sonra Türkiye’ye geri döneceğini söyledi.

“BEN DE BİR İNSANIM, EKSİK YAZABİLİRİM”

Ünlü sanatçı programda şu ifadeleri kullandı:

“Tweet’te hata yaptığımı düşünüyorum. Algı olarak böyle anlaşılıyor. Ben de bir insanım, eksik yazabilirim. Yıllar önce söylemiştim, o dönemdeki tweet’lerde var… Londra’da müzisyen arkadaşım var; Nicky Brown. Madonna’nın, Tom Jones’un sahne direktörlüğünü yapmış, kilise korosuyla işler yapan bir müzisyen. Ben de Orta Doğu’daki çocuklar için, savaştan bir şekilde yara almış, hayatları darmadağın olmuş çocuklar için şarkı yazmıştım, Arapça bir şarkı. Bu şarkının gerçek bir hikâyesi var, Suriye’de bir aile paramparça oluyor. Bunu bütün dünyaya kilise korosu ve Hollanda’da rap söyleyen bir arkadaşımla beraber yapacaktık. Bir türlü olmadı. ‘Şimdi ben Ahbap’tayım gelemem’ dedim. Arkadaşım ‘Gelecek yıl kış gibi nasıl olur?’ dedi, ‘Harika olur’ cevabını verdim. Kötü bir niyet olsa, ‘Ahbap’tan ayrılıyorum’ desem skandal olurdu.”

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