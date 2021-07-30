Hayko Cepkin: Aşı konserlere, sinemalara ve tiyatrolara açılan kapımız

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, müzisyen Hayko Cepkin'in yer aldığı bir kamu spotu hazırladı. Cepkin, "Aşı konserlere, sinemalara ve tiyatrolara açılan kapımız" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, ‘Kolları Sıvıyoruz’ sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan, müzisyen Hayko Cepkin’in, vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Cepkin, kamu spotunda, “Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Covid-19’la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.