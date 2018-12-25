Hazal Filiz Küçükköse estetiğe sıcak…

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Cevahir AVM’de gerçekleşen etkinliğe katılan güzel oyuncunun makyajını Rıfak Yüzüak yaptı. Kendisini görmeye gelen hayranlarıyla da uzun süre fotoğraf çekilen Hazal Filiz Küçükköse, habercilerin de sorularına yanıt verdi. Küçükköse, “Ben çok faza makyaj yapmıyorum ama yapmam gereken zamanda yüzümü doğal gösterecek bir makyaj yapmayı tercih ediyorum” diye konuştu.

“ÇOK FAZLA İYİ İŞ KALMADI”

Muhabirlerin estetik yaptırır mısınız? sorularını, “Estetik ihtiyaç duyulduğu zaman ve mutlu edilecekse neden yapılmasın. Ben de zamanı gelince yaptırabilirim. Neden olmasın” diye yanıtladı. Son olarak ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi’ dizisinde Melike karakterine hayat veren güzel oyuncu, “Fazla seçiciyim. Çok fazla iyi iş kalmadı. İyi bir iş arıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.