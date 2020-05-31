İrem Sak: Uzay, Beykoz’dan bile yakın!

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in 'Crew Dragon' isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi gerçekleştirildi. Bu tarihi anı canlı olarak internet üzerinden takip eden oyuncu İrem Sak, yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çekti.

Dünyanın kilitlendiği uçuş denemesini takip eden isimlerden biri de oyuncu İrem Sak oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla bu ana tanıklık ederken aynı zamanda oyuncu Tom Cruise’un yörüngede film çekmek istediğini duyunca bu konuda esprili yorumlar yapmaktan da geri durmadı.

Uzayda set ortamının nasıl olacağına dair tespitlerde bulunan Sak, karavan sağlanması ve kahvaltı saatinin çok erken olmaması durumunda uzayda set kurmanın mümkün olduğunu söylerken, ilk başta uzaya gitmenin çok zahmetli ve uzun süreler alan bir yolculuk olduğunu düşünen İrem Sak, sonrasında astronotların sadece on dakika süren bir yolculuk ile uzaya çıktıkları bilgisini paylaşarak “Beykoz’dan bile yakın” şeklinde esprili bir yoruma imza attı.