İrem Sak’tan Haluk Bilginer’e: Kaç gibi müsait ev? En güzel fiber bezlerimle…

İrem Sak’tan Haluk Bilginer’e: Kaç gibi müsait ev? En güzel fiber bezlerimle…

Oyuncu İrem Sak, Emmy Ödül törenlerinde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Haluk Bilginer'le ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyanın esprili ve keyifli yüzü İrem Sak, Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında… Son derece esprili ve renkli içeriklerle takipçilerinin şaşırtan Sak, bu defa da Haluk Bilginer’le ilgili bir paylaşıma imza attı.

Dün akşam Amerika’da gerçekleştirilen Emmy Ödül Töreni’nde başrolünde yer aldığı Şahsiyet dizisi ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kaldıran Haluk Bilginer’in fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Sak, Bilginer’in kazandığı ödülle ilgili olarak şu satırları yazdı:

“İrem dese, gel arada Emmy'nin tozunu al, derim Haluk Bey, kaç gibi müsait ev, en güzel fiber bezlerimle ordayım derim”