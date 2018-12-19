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İrem Sak’tan makyaj uyarısı
İrem Sak’tan makyaj uyarısı
Oyuncu İrem Sak, hesabından paylaştığı makyajlı fotoğrafına gelebilecek eleştirilere karşı önceden bilgilendirme yaptı.
Magazin 19 Aralık 2018 - 09:05

Uzun bir süre kadrosunda olduğu Güldür Güldür Show’dan ayrıldıktan sonra yeni bir projede görmediğimiz İrem Sak, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle hasret gideriyor. Kimi zaman yer aldığı bir davet ya da toplantıdan paylaşımda bulunan Sak, bu defa paylaştığı makyajlı görüntüsü üzerinden bir yorumda bulundu. Yüzünde bulunan makyajın daha farklı göründüğünü söyleyen Sak şunları yazdı:

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“Bu makyajın orijinal renkleri, post olanda renkler biraz koyulaşmış. Hah! Bunu bilin, oh… Şimdi bu bilgiyle hayatlara devam”

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