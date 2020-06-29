Irmak Ünal, ‘Ailece bir örnek’

Oyunculuğu dışında şimdilerde karın kaslarıyla kendisinden söz ettiren Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocukları ve kendisi arasındaki uyumu ortaya koydu.

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Cihan Ünal’ın kızı olan Irmak Ünal, karantina dönemini evinde geçirmiş ancak buna rağmen yoğun bir şekilde spor yapmaya devam etmişti. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından çocuklarıyla birlikte tatile çıkan Irmak Ünal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kızı ve oğlu ile kamera karşısına geçen ve plaj kıyafetleriyle poz veren Ünal, üzerlerindeki kıyafetlerin benzerliğine atıfta bulunarak “Bir örnek” notunu düştü.

Ünlü ismin bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken Irmak Ünal’ın karın kaslarına da çok sayıda yorum geldi.