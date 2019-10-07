Ivana Sert’ten ‘Felaket’ performansı

Sunuculuğu bıraktıktan sonra ‘İmalat hatası’ isimli şarkıyla çıkış yapmaya çalışan Ivana Sert, istediği beklentiyi alamayarak

hayal kırıklığı yaşamıştı. Ardından Ahmet Kaya’nın ‘Kum gibi’ şarkısını bozuk Türkçesiyle seslendirince kelimelerin yanlış anlaşılmasına neden olmuş, ‘Şehirlere bombalar yağardı her gece' şeklinde okuduğu dizeler, ‘Şehirlere dolmalar yağardı her gece' olarak anlaşılmıştı.

BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI

Sosyal medyada gelen tepkilere rağmen konserlerine devam eden Ivana, sesine ve kendisine çok güvendiğini dile getirerek “Avrupa'da yaşayan Türk kardeşlerimden davet alıyorum. Yakında turneye çıkacağım. Diyafram dersleri de almaya başladım. Eurovision Şarkı Yarışması için hazırım. Türkiye'yi temsil etmeyi çok isterim” demişti. Müzik dünyasını ayağa kaldıran bu açıklamaya bir tepki de MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan'dan geldi. Seyhan, ‘'Bu nedir böyle öz güven patlaması? Barlarda şarkı söyleyin, dans edin, paralar kazanın. Kendinize uygun markaların reklamlarını kapın, kabul. Destekleyelim de ama hadsizce boyunuzdan büyük laflar edince kendinize gelmeniz için birazcık eleştirelim ya! Kategorinizin dışına çıkmayın derim” açıklamasını yaptı.

DÜN GECE DE ADETA KULAKLARI TIRMALADI

Şarkıcılığa soyunan modacı Ivana Sert, dün Kıbrıs’ta sahne aldı ve rapçi Ezhel’in ”Felaket” şarkısını söyledi. Ivana Sert’in takipçileri ”Asıl felaket olan sensin” gibi yorumlar yaptı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından paylaşan Ivana, takipçilerini de ikiye böldü. Sert’in performansını beğenenlerin yanı sıra ‘Asıl felaket olan sensin’, ‘Ses yok maalesef’ ve ‘Şimdi sen bu işten para mı kazanıyorsun’ diyerek tepki gösterenler oldu.







