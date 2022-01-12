İzzet Yıldızhan: Hande Yener’in yüreği varsa ismimi yazsın

Türkücü İzzet Yıldızhan "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" açıklamasından sonra kendisi için "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e canlı yayında cevap verdi.

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Türkücü İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirmiş, “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldızhan, şöyle konuşmuştu:

“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”

“ÜLKEYE REZİL OLANLAR AHKAM KESİYOR”

Türkücünün açıklamaları kısa zamanda sosyal medyada gündem olurken; söz konusu açıklamalara bir tepki de Hande Yener’den gelmişti.

Yener, Instagram’dan yaptığı açıklamayla, Yıldızhan’a cevap vermişti:

“Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar… En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri.”

YILDIZHAN: HAKARET SAYARIM

‘2. Sayfa’ adlı magazin programına konuk olan İzzet Yıldızhan, kendisine kötü yorum yapanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Hande Yener’e de cevap veren Yıldızhan, “Ben açıklamamda kimsenin adını vermedim. Ben Hande Yener için söylemedim bunu. Eğer yüreği varsa paylaşımına ismimi yazacak. Bana soru sorulduğunda asla isim vermedim. Hande Yener’in benim için yazdıklarını hakaret sayarım. Hakkı yok yani. Doğru bulmadığı bir konuda beni eleştirebilir ama ölçü olmalı” diye konuştu.

Uzun zamandır hakkında suçlamalar olduğunu söyleyen İzzet Yıldızhan, “Beni linç edenlerin hepsi ceza alacak. Hepsinin hakkında dava açıldı” dedi.