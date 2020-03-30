Jelena Karleusa, Tiktok hesabı açtı, danslarıyla nefes kesti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, üç gün önce Tiktok hesabı açtı ve dansıyla beğeni topladı. Jelena bugün de bir başka seksi videosuyla hayranlarının karşısına çıktı...

Ünlü şarkıcı Jelena Karleusa da TikTok’a merak salan isimler kervanına katıldı. Üç gün önce ilk kez hesap açan şarkıcı, ilk videosuyla sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. Karleusa, bugün de bir başka dans videosu yükledi ve yürekleri hoplattı.

Evinde karantinada olan şarkıcı, vaktinin büyük bölümünü sosyal medyada geçiriyor. Her gün bir fotoğraf paylaşan 41 yaşındaki Sırp şarkıcı, paylaştığı videolarla kısa sürede en çok etkileşim alan hesaplardan biri oldu…