Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Jelena Karleusa, Tiktok hesabı açtı, danslarıyla nefes kesti
Jelena Karleusa, Tiktok hesabı açtı, danslarıyla nefes kesti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, üç gün önce Tiktok hesabı açtı ve dansıyla beğeni topladı. Jelena bugün de bir başka seksi videosuyla hayranlarının karşısına çıktı...
Magazin 30 Mart 2020 - 15:32

Ünlü şarkıcı Jelena Karleusa da TikTok’a merak salan isimler kervanına katıldı. Üç gün önce ilk kez hesap açan şarkıcı, ilk videosuyla sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. Karleusa, bugün de bir başka dans videosu yükledi ve yürekleri hoplattı.

Evinde karantinada olan şarkıcı, vaktinin büyük bölümünü sosyal medyada geçiriyor. Her gün bir fotoğraf paylaşan 41 yaşındaki Sırp şarkıcı, paylaştığı videolarla kısa sürede en çok etkileşim alan hesaplardan biri oldu…

İLGİLİ HABERJelena Karleusa, Ariana Grande'nin tasarımını çaldığını iddia etti
Etiketler