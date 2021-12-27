Jennifer Lopez makyajsız haliyle şaşırttı

52 yaşındaki süperstar, Noel için akşam yemeğine hazırlanırken hayranlarına birkaç özel güzellik ipucu verdi. Lopez, kameranın karşısına bu esnada makyajsız çıkarak hayranlarını da şaşırttı

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Jennifer Lopez, Noel planının aile kutlamaları için güzelleşmek ve biraz yemek pişirmek olduğunu açıklarken JLo Beauty markasını da tanıtmayı ihmal etmedi.

İki dakikalık videoda Lopez, en çok satan ürünü olduğunu söylediği parlatıcı ve sıkılaştırıcı serumunun bileşenleri ve faydaları hakkında konuştu. Lopez, kamera karşısına saçlarını sıkı bir şekilde topuz yapmış ve kimono tarzı bir bornoz ile çıktı.

Lopez, hayranlarına Mutlu Noeller dilerken bir yandan da ürünlerini tanıttı: “Biraz makyaj yapacağım, biraz rimel süreceğim, güzelleşeceğim, biraz yemek pişireceğim ve ailemin gelmesini bekleyeceğim.”

Bir süre önce eski aşkı Ben Affleck ile yeniden bir araya gelen yıldızın Noel’i birlikte geçirmeyi planladıkları ve bunu çocuklar için mümkün olduğunca özel kılmak istedikleri bildirildi. Çifte yakın kaynaklar, aynı zamanda Affleck’in geçtiğimiz günlerde Garner ile ilişkisi hakkında “tuzağa düşmüş gibiydim” ifadelerini kullanmasının, basına yansıdığı gibi Lopez’i sinirlendirmediğini belirtti.

DailyMail.com’a konuşan bir kaynak, Lopez’in giderek daha iyi olan ilişkisinden ve birlikte ebeveynlik yeteneklerinden bahsetti.

İlginizi Çekebilir Ben Affleck, Jennifer Garner ile evliliği için 'tuzak gibiydi' dedi, Jennifer Lopez sinirlendi

İlginizi Çekebilir Jennifer Lopez'in antrenörü ünlü yıldızın formunun sırrını açıklıyor