Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki savaş bitmiyor

Hollywood'un iki ünlü yıldızı ayrılıklarıyla ses getirmeye devam ediyor. Depp ile boşanması sonunda elde edeceği 7 milyon doları hayır kurumlarına bağışlayacağını taahhüt eden Amber Heard, hiç bağış yapmamış olmakla ve bu taahhüdü sadece mahkemeyi etkilemek için vermekle suçlanıyor.

SOZCU.COM.TR

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2015 yılında evlenen ve sadece iki yıl sonra boşanma davalarıyla magazin basınının gündemine oturan Johnny Depp ve Amber Heard yeniden ayrılıklarıyla konuşulmaya başlandı. Bu defa da Johnny Depp, eski eşini mahkemeyi yanıltmakla suçluyor.

Johnny Depp, eski karısı Amber Heard’ın 7 milyon dolarlık boşanma anlaşması için vaat ettiği bağışı gerçekleştirmediğini iddia etti. Aquaman ile yıldızı parlayan Heard, 2016’daki boşanmanın ardından elde ettiği 7 milyon doları Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ve Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne bağışlama sözü verdi.

Ancak Depp’in avukatı Andrew Caldecott, vaat edilen bağışın en başından itibaren Depp aleyhine düzenlenmiş ve manipülatif bir yalan olduğunu savundu.

BAĞIŞ İÇİN KANIT İSTENDİ

Ayrıca Los Angeles Çocuk Hastanesi’nin de Heard’ın herhangi bir ödeme yapmadığını bildirdiği iddia edildi.

New York yargıcı, Depp’in hukuk ekibi tarafından Heard’in sözünü yerine getirip getirmediğini doğrulayan belgeleri yayınlamaya zorlayacak dilekçeyi kısmen kabul etti.

Heard daha önce “Birlikte olduğumuz süre boyunca ondan finansal olarak bağımsız kaldım ve boşanma anlaşmamın tamamı hayır kurumuna bağışlandı” demişti.

Heard ve Depp’in ayrılığı da boşanma süreci de dikkat çekmişti. Herad, Hollywood’un sevilen ismi Depp’i kendisine fiziksel şiddet uygulamakla suçlamış ve suçlamaların ardından pek çok yapım, Depp ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Yakın zamanda da Depp’in hayranları Aquaman’in devam filmi Aquaman and the Lost Kingdom’da rol alan Amber Heard için bir imza kampanyası başlattılar.

Hayran kitlesi, Heard’ün filmde yer almaması için bir milyondan fazla imza topladı.

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