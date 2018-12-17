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Kainat Güzellik Yarışması birincisi Filipinli Catriona Gray oldu
Kainat Güzellik Yarışması birincisi Filipinli Catriona Gray oldu
Dünyanın merakla beklediği ve ülkemizden de Tara de Vires'ın katıldığı Kainat Güzellik Yarışmasının kazananı belli oldu. Filipinli Catriona Gray birinci olurken Tara dereceye giremedi... Birinci güzelin yarışma öncesi halleri ise şaşırttı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Gray'in oldukça çocuksu olduğu görülüyor...
Magazin 17 Aralık 2018 - 09:34

Kainat Güzellik Yarışması, dün Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşti. Etkinlikte Filipinler’in güzeli Catriona Gray birinci olurken Türkiye adına katılan Tara di Vires ise dereceye giremedi.
catriona-grayGeçen yıl 92 kişiyle kırılan rekor, bu yıl egale edildi. Yarışmaya 94 ülke katıldı ve Gray 93 rakibini geride bırakarak birinci oldu.
catriona-gray42015’te kazananı yanlış anons ederek gündeme oturan Steve Harvey ise bu yıl da yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. Aynı zamanda büyük beden model Ashley Graham da sunuculardan biriydi.
catriona-gray2Birinci seçilen 24 yaşındaki güzel artık 1 yıl boyunca ‘güzellik maaşı’ alacak. New York’ta da lüks bir dairede bir yıl boyunca oturma hakkı da elde edecek.
catriona-gray16Şu an dünyanın konuştuğu güzeli yakından tanımak istedik ve sosyal medya hesabına göz attık. Catriona Gray meğer yarışma ile adeta büyümüş. Tamamen çocuksu bir görüntüye sahip olan Gray, yarışma ile birlikte seksapalitesini keşfetmiş olsa gerek verdiği tüm pozlar hep bu yönde. İşte Kaiat Güzeli’nin sosyal medya fotoğrafları…
catriona-gray8 catriona-gray9 catriona-gray10 catriona-gray11 catriona-gray12Dereceye giemeyen Tara de Vries ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak herkese teşekkür etti: “Beni bu yolculuğumda yalnız bırakmadığınız, desteklediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen ne varsa yaptım. Yanımda kimse olmadan en iyisini yapmayı denedim. Ülkemin sesi oldum! Bunu başarabildiğim için çok gurur duyuyorum kendim ile., ama sizler olmadan bunu yapamazdım. Beni son 1 hafta gece gündüz demeden, yürekten destekleyen , sosyal medyada Miss Turkey farkındalığı yaratan sevgili takipçilerime teşekkürler ✨

Son güncelleme: 10:09 - 17.12.2018
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