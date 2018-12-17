Kainat Güzellik Yarışması birincisi Filipinli Catriona Gray oldu

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Kainat Güzellik Yarışması, dün Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşti. Etkinlikte Filipinler’in güzeli Catriona Gray birinci olurken Türkiye adına katılan Tara di Vires ise dereceye giremedi.

Geçen yıl 92 kişiyle kırılan rekor, bu yıl egale edildi. Yarışmaya 94 ülke katıldı ve Gray 93 rakibini geride bırakarak birinci oldu.

2015’te kazananı yanlış anons ederek gündeme oturan Steve Harvey ise bu yıl da yarışmanın sunuculuğunu üstlendi. Aynı zamanda büyük beden model Ashley Graham da sunuculardan biriydi.

Birinci seçilen 24 yaşındaki güzel artık 1 yıl boyunca ‘güzellik maaşı’ alacak. New York’ta da lüks bir dairede bir yıl boyunca oturma hakkı da elde edecek.

Şu an dünyanın konuştuğu güzeli yakından tanımak istedik ve sosyal medya hesabına göz attık. Catriona Gray meğer yarışma ile adeta büyümüş. Tamamen çocuksu bir görüntüye sahip olan Gray, yarışma ile birlikte seksapalitesini keşfetmiş olsa gerek verdiği tüm pozlar hep bu yönde. İşte Kaiat Güzeli’nin sosyal medya fotoğrafları…

Dereceye giemeyen Tara de Vries ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak herkese teşekkür etti: “Beni bu yolculuğumda yalnız bırakmadığınız, desteklediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen ne varsa yaptım. Yanımda kimse olmadan en iyisini yapmayı denedim. Ülkemin sesi oldum! Bunu başarabildiğim için çok gurur duyuyorum kendim ile., ama sizler olmadan bunu yapamazdım. Beni son 1 hafta gece gündüz demeden, yürekten destekleyen , sosyal medyada Miss Turkey farkındalığı yaratan sevgili takipçilerime teşekkürler ✨