Kansere yenik düşmüştü… Chadwick Boseman’ın acı haberi rekor kırdı
Hollywood dünyası Chadwick Boseman’ın ölümüyle yas tutmaya devam ediyor.
Marvel filmlerinden Black Panther’le adını geniş kitlelere duyuran 43 yaşındaki ABD’li oyuncu, 28 Ağustos’ta hayatını kaybetti.
Boseman’ın dört yıldır kolon kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkarken, ünlü oyuncunun ölümünün duyurulduğu mesaj bir Twitter rekoru kırdı.
Söz konusu mesaj 7.3 milyondan fazla beğeni, 3 milyondan fazla da ‘retweet’ aldı.
Boseman’dan önceki rekor eski ABD Başkanı Barack Obama’ya aitti. Obama’nın Nelson Mandela’nın sözlerini paylaştığı mesaj 4 milyondan fazla beğeni almıştı.