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Kansere yenik düşmüştü… Chadwick Boseman’ın acı haberi rekor kırdı
Kansere yenik düşmüştü… Chadwick Boseman’ın acı haberi rekor kırdı
ABD'li ünlü oyuncu Chadwick Boseman'ın hayatını kaybettiği duyurulan Twitter mesajı bir rekor kırdı. Söz konusu paylaşım 7 milyonu aşarak en çok beğeni alan mesaj oldu.
Sozcu.com.tr
Magazin 31 Ağustos 2020 - 09:50

Hollywood dünyası Chadwick Boseman’ın ölümüyle yas tutmaya devam ediyor.

Marvel filmlerinden Black Panther’le adını geniş kitlelere duyuran 43 yaşındaki ABD’li oyuncu, 28 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

Chadwick Boseman.

Boseman’ın dört yıldır kolon kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkarken, ünlü oyuncunun ölümünün duyurulduğu mesaj bir Twitter rekoru kırdı.

Chadwick Boseman Twitter.

Söz konusu mesaj 7.3 milyondan fazla beğeni, 3 milyondan fazla da ‘retweet’ aldı.

Boseman’dan önceki rekor eski ABD Başkanı Barack Obama’ya aitti. Obama’nın Nelson Mandela’nın sözlerini paylaştığı mesaj 4 milyondan fazla beğeni almıştı.

Son güncelleme: 09:56 - 31.08.2020