Kanye West, boşanmayı nihayet kabul etti

Gösteri dünyasının en ünlü çiftiydiler, her adımları olay oluyordu ve dört çocuklarıyla beraber gıpta ile bakılan bir hayatları vardı.

Ancak West'in başkanlık seçimlerine katılmaya çalışmasıyla beraber kara bulutlar da üstlerinden eksik olmadı. Kardashian, iki ay önce West'e boşanmak istediğini bildirdi. Bir süredir bu konudaki sessizliğini koruyan West nihayet Kardashian'ın isteğini kabul etti.

BOŞANMAK İSTEMİYORDU

43 yaşındaki ünlü rapçinin bu isteğe bu kadar geç yanıt vermesi ise evliliğini kurtarma isteğine bağlandı. West'e yakın bir kaynağın HollywoodLife'a aktardığına göre West, işleri düzeltebileceğini düşündüğü için acele etmedi. Ancak sonunda yakın çevresinin de desteği ve iknasıyla West boşanmayı kabul etti.

Özellikle çocukların velayeti ile ilgili tereddütleri olsa da West'e yakın olan kaynak; West'in Kardashian'ın iyi bir anne olduğunu her zaman kabul ettiğini ve ortak velayet konusunda hemfikir olduklarını da belirtti.

Mayıs 2014'te evlenen çiftin dört çocuğu bulunuyor.