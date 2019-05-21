‘Seni o çocuğun annesiyle aldattı!’ Kardeş Çocukları sezon finali fragmanı geldi! (Kardeş Çocukları 17. yeni bölüm fragmanı izle)

Kardeş Çocukları 17. sezon finali bölümü ile ekrana gelecek. Bugün yayınlanan yeni fragmanda; Hayat, Savaş'a kim olduğunu soruyor. Ümran, Umay'ın Yıldırım'ı kandırmasını istemiyor. Hayat, Yıldırım'ın Ümran'ı sadece Umay ile değil Savaş'ın annesi ile de aldattığını söylüyor. Ümran Savaş ile ilgili Umay'dan duyduklarına çok şaşırıyor. Bir de üstüne Hayat'ın yanında onunla yüz yüze geliyor. İşte Kardeş Çocukları 17. sezon finali fragmanı...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KARDEŞ ÇOCUKLARI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Yıldırım tarafından köşeye sıkıştırılan Umay, kendini kurtarmak için yeni bir oyun kurarken, annesine gelen gizemli mektupların peşine düşen Hayat’ın attığı fevri adım Ümran ve Yıldırım’ı karşı karşıya getirir.

Bir oğlu olduğuna inanan Yıldırım, var gücüyle sahte ipuçlarını takip ederken, Ümran ise Umay’ın oyunlarından habersiz mektupların peşindedir. Karay’ların tüm mal varlığını ele geçirmeye kararlı olan Umay’ın planları tıkır tıkır işlerken, Reşat’ın ise Umay’ın bile hesaba katmadığı bir planı vardır.

Reşat ve Umay arasındaki soğuk savaş kızışırken, Hayal’in Cansel’le hesaplaşmak istemesinin sonuçları ağır olur. Umay’ın kurduğu acımasız tuzağın kahramanı Savaş, Yıldırım’ın hayatına fırtına gibi girerken, Ümran ve Hayat hiç beklemedikleri bir anda kendilerini oyunun tam ortasında bulur.