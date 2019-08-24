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Katy Perry yeni şarkısını ‘tuvaletten’ duyurdu
Ünlü şarkıcı Katy Perry son çıkaracağı yeni şarkısı Small Talk'u tanıtmak için ilginç bir mekan seçti. Perry, müzisyen grubuyla bir tuvalette çekildikleri videosunu Instagram hesabından paylaştı.
Magazin 24 Ağustos 2019 - 10:57

I Kissed A Girl şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapan 34 yaşındaki Katy Perry yeni çıkaracağı şarkı Small Talk’u tuvaletten duyurdu. Paylaştığı videoda pembe elbisesiyle görünen Perry, nişan yüzüğünü göstermeyi de ihmal etmedi. Yeni şarkısını ‘eski sevgililerin birbirleri arasında geçen kısa bir konuşma’ olarak tanımladı. Şarkıda geçen ‘Yeni birini bulmam garip değil mi?’ sözü de şarkıcının Orlando Bloom ile nişanlanmasıyla ilişkilendirildi.

2016 yılından beri beraber olan çift, sevgililer gününde nişanlandıklarını duyurmuştu.

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