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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebeğinin ismi belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebeğinin ismi belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın yakın bir zamanda kız çocukları dünyaya gelecek. Ünlü çift kızlarına koyacakları ismi seçti.
Magazin 15 Ekim 2020 - 17:44

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ı bebek heyecanı sardı. 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu doğacak kızlarına verecekleri ismi belirledi.

Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan çiftin, doğacak kızlarına “Lalin” adını vereceği öğrenildi.

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Lalin ismi, kırmızı renkte olan, kırmızı renkli olan, yakut kırmızısı anlamını taşıyor.

“ÇOK HEYECAN VAR”

Geçen hafta Nişantaşı’nda görüntülenen  Kenan İmirzalıoğlu, “Çok fazla heyecan var. Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Allah nazarlardan saklasın” açıklamasını yapmıştı. (DHA)

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Son güncelleme: 09:26 - 16.10.2020
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