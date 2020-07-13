Şarkıcı Bengü, geçen yıl ağustos ayında kızı Zeynep’i dünyaya getirdi. Şu an 11 aylık olan kızıyla sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan şarkıcı kızıyla arasındaki benzerliğiyle takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

Selim Selimoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep’in üzerine titreyen ve ilk doğduğu zamanlarda onu bir an olsun yanından ayırmayan Bengü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ağustos ayında bir yaşına girecek kızını kucağına oturtan ve sonrasında da bir selfie çeken Bengü, bu karesine başta meslektaşları olmaz üzere çok sayıda isimden yorum ve beğeni aldı.

Bengü’nün takipçileri ünlü şarkıcının kızıyla olan benzerliğine ‘Kendini kopyalamışsın Bengü’ yorumları yaptı.