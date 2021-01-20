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Kerem Dürüst gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Ünlü isim, emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu madde kullanma suçundan adliyeye sevk edilecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:47, 20/01/2021
Haberler Magazin
Kerem Dürüst gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst’ün evine operasyon düzenledi.

Operasyonda evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.

(FOTO: DHA)

Kerem Dürüst ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B.,N.O. isimli yabancı uyruklu kadınlar da gözaltına alındı.

Polis ekipleri gözaltına alınanlardan T.K’nın adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.

(FOTO: DHA)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K., sorgularının ardından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

KEREM DÜRÜST KİMDİR?
1993 yılında intihar eden ALO ve Mintax deterjanlarının eski sahibi Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün üç çocuğundan en küçüğü olan Kerem Dürüst 1979 doğumlu. Ablası Şirin, iş insanı Neşet Yalçın'la evli. Diğer ablası Elif ise iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le 10 yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Kerem Dürüst, babası intihar ettiğinde 14 yaşındaydı. Gül Dürüst eşinin vefatından sonra bir daha evlenmedi. Kerem Dürüst ilk evliliğini 2005'te Süreyya Yalçın'la yaptı, 1,5 yıl sonra boşandı. 2009 yılında Kolombiyalı Katalina Gomez'le evlenen Dürüst, bu evlilikten olan oğluna Ekrem adını verdi. Gomez'den de boşanan Kerem Dürüst, 2019 yılında Bahar Mursaloğlu'yla evlendi.

Gözaltına alınan 3’ü kadın 4 kişi hakkında ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’tan işlem yapıldı. (DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:13:27,