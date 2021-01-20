Kerem Dürüst gözaltına alındı! Evinden çıkanlar şoke etti

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst’ün evine operasyon düzenledi.
Operasyonda evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.
Kerem Dürüst ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B.,N.O. isimli yabancı uyruklu kadınlar da gözaltına alındı.
Polis ekipleri gözaltına alınanlardan T.K’nın adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K., sorgularının ardından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.
Gözaltına alınan 3’ü kadın 4 kişi hakkında ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’tan işlem yapıldı. (DHA)