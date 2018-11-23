Kibariye’den organizatörlere yanıt: Salam almadık!

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Cevdet ve Bülent adlı organizatörler tarafından yapılan açıklama ile gündeme gelen olaydan sonra Kibariye cephesi sessizliğini bozdu. Konsere gelen kişilerden paraları alıp sahneye çıkmadığı gerekçesiyle suçlanan Kibariye, çocuğunun üzerine yemin ederek anlatıldığı gibi bir durumun olmadığını organizatörlerin paraları topladığı halde kendisine ödeme yapmadıklarını söyledi. Konser öncesi yaptıkları anlaşma gereği parasını almadan seyirci karşısına çıkmayacağını söyleyen Kibariye bu nedenle de kuliste eşi ve organizatörler arasında bir tartışma yaşandığını ve bundan dolayı üzüldüğünü ve gerildiğini söyledi. 45 seneden beri şarkı söylediğini ve kul hakkı yemediğini söyleyen Kibariye, yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığından dolayı seyircilerden özür dileme fırsatı bulamadığını da söyledi. Kibariye, organitörlerin iddia ettiği şarküteri alışverişiyle ilgili olarak bunu kendi paralarıyla yaptığını söyledi ve şunu ekledi; Pastırma, sucuk ve sosis aldık ancak salam almadık…