Kim Kardashian photoshop iddialarına son noktayı koydu

Reality show yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, kendi iç çamaşırı markası SKIMS'i giyerek Instagram'da yayınladığı fotoğraflarında "photoshop'un ayarını kaçırdığı" için eleştirildi.

Sozcu.com.tr

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41 yaşındaki Amerikalı magazin figürü Kim Kardashian, kendi markası SKIMS’e ait iç çamaşırlarını giyerek verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğraflarda göbek deliğinin olmadığını görenler ise ünlü ismi fazla rötuş yaptığı için eleştirerek görüntüleri “photoshop hatası” olarak nitelendirdi.

Daily Mail’in haberine göre, takipçileri Kim Kardashian’ı, #WheresKimsBellyButton (Kim’in göbek deliği nerede) diyerek yorum yağmuruna tuttu.

“Vücuduyla barışık olmamakla” eleştirilen Kardashian ise fotoğrafları silmedi ya da yapılan yorumlara sınırlama getirmedi. Bunun yerine, yapılan eleştirilere Instagram Hikayeler’den cevap verdi…

Kardashian, “Göbek deliği güvensizlikleri mi?! Pekala… neden o sarkık göbek deliğini benim gibi harika bir yüksek belli iç çamaşırıyla gizlemek için skims.com’a gitmiyorsun! Rica ederim!!!” dedi.

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