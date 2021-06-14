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Köpek kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada serçe parmağı kırıldı, baş parmağının da tırnağı çıktı.

Güncellenme: 08:42, 14/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Köpek kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde canlandırdığı ‘İnci’ karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah’ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım korkuttu.

Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren Abdullah,  köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının da çıktığını açıkladı.

Hayranlarını korkutan ünlü oyuncu, “Fotoğraf koyamadım Eylül ile Boldi kavga ederken araya girdim serçe kırık baş parmak tırnağı çıktı diktiler falan olay olaylar” ifadelerini kullandı.

Oyuncuya, hastanede müzisyen arkadaşı DJ Artz eşlik etti.

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Farah Zeynep Abdullah İnci Instagram kavga köpek oyuncu Sanat Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:28,