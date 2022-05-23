Kourtney Kardashian ve Travis Barker’dan mutluluk pozları… Ünlü çift üçüncü kez evlendi

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, yeniden evlilik yemini ettiler. Çift, göz alıcı Portofino törenine birbirinden ünlü isimler de katıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, pazar akşamı Portofino’da romantik bir törenle üçüncü kez evlendi. Kourtney Kardashian, Castello Brown’daki açık hava töreninde, bacaklarını gösteren ve vücudunu saran bir mini elbise giymeyi tercih etti.

Korse detaylı, dantelli etekli Dolce & Gabbana elbise giyerken, simsiyah buklelerini zarif bir kabarıklıkla topladı. Ayrıca Kardashian, uzun dalgalı, dantelli bir kuyruk ile elbisesini tamamladı.

Kardashian’ın korse detaylı mini gelinliğinde tercih ettiği duvağın üzerindeki dini detaylar ise ayrıca dikkat çekti.

Kardashian’ın kız kardeşleri Kim, Kylie, Kendall, Khloe ve annesi Kris Jenner da bu özel günde yerlerini aldı. Travis Barker ise beyaz gömlekli şık koyu renk bir takım elbiseyle törendeydi.

66 yaşındaki Kris Jenner, kolları kabarık tüylerle kaplı uçuk pembe bir elbise içinde kızının yanında yürüdü. Khloe Kardashian ise omuzları açık siyah dantelli elbisesi ve şeffaf eldivenleriyle balkonda görüldü. Kim Kardashian da sekiz yaşındaki kızı North ile törenden çıkarken görülürken uzun kollu, vücudu saran siyah dantelli bir elbise tercih etmişti.

Çift, törenden sonra bir parti ile evliliklerini kutlamayı ihmal etmedi.

Kardashian, yine korse biçimli siyah elbisesiyle dikkat çekerken, Barker da sahnede eşinin jartiyerini çıkardı.

İlginizi Çekebilir Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın düğün şenlikleri başladı

İlginizi Çekebilir Kourtney Kardashian ve Travis Barker yasal olarak evlendi