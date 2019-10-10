Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kuruluş Osman fragmanı yayında! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
Kuruluş Osman fragmanı yayında! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
Kuruluş Osman tanıtımı ATV ekranlarında yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Kuruluş Osman dizisi başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanı...
Magazin 10 Ekim 2019 - 10:00

Kuruluş Osman dizisinde ilk fragman geldi. Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda ATV'de yayınlanacak. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'i Burak Özçivit oynayacak. Ertuğrul Bey'i ise Engin Altan Düzyatan oynamıştı. İşte Kuruluş Osman ilk fragman…

KURULUŞ OSMAN 1. FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı.

İLGİLİ HABERKuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu