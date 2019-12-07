Kuzey Yıldızı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. son bölümü Show TV'de yayınlandı. Son bölümde; Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında artık Kuzey- Yıldız aşkı önünde hiçbir engel yoktur. Son bölümün ardından Kuzey Yıldızı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor? İşte Kuzey Yıldızı 13. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı...

Kuzey Yıldızı 13. son bölüm ekranlara geldi. Son bölümde; Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Şuleyle evli olduğu sürece Yıldız'ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardır. İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı…

KUZEY YILDIZI FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI FRAGMANI İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız'ın tepkisi, işleri daha da zora sokmuş, Kuzey'in boşanması daha zor hale gelmiştir. Bu krizi fırsata çevirecek kişi de Çetin'den başkası değildir. Çetin, Kuzey'e ve Şule'ye ayrı ayrı tekliflerle gitmiştir ve ağzının payını alır.

Yıldız'ın Kuzey'e güvenmesi için tek şart, boşanma değildir. Kuzey uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacaktır. Bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktır. Ne yazık ki Sefer'in rolü hakemlikten çok daha fazlası olur. Sefer, Kuzey- Yıldız aşkı uğruna fedakarlığa ve acı çekmeye devam eder.

Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında artık Kuzey- Yıldız aşkı önünde hiçbir engel yoktur. Yani Kuzey, öyle olacağını düşünmektedir. Fakat yanılır. Kuzey, bu sürecin sonunda büyük hayal kırıklığına uğrar.