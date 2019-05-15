Kuzgun 15 yeni bölüm fragmanı geldi! Kuzgun’dan ihanet yemini! (Kuzgun 14. son bölüm izle)

Kuzgun 14. son bölümü ile Star TV'de bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 14. son bölümde; Kuzgun, Dila’nın polisle işbirliği yaptığını öğrenince geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Kuzgun Dila’yı karanlığın dibine çekmeye niyetliyken Derviş Dila’nın cezasını kendisinin keseceğini söylüyor. Tüm bu olanların dışında Dila her şeyden habersiz Kuzgun’a olan aşkını dile getiriyor. Ali babasının tutuksuz yargılanmasını sağlayacak bir yolun olduğunu öğreniyor. Mahkeme günü Ali çevirdiği oyun sayesinde Rıfat için tutuksuz yargılanma kararı çıkıp serbest bırakılıyor. Ancak Kuzgun’un Rıfat’ın elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasına rızası yoktur. Rıfat ise, Ali’ye Kuzgun’u hayatlarından çıkarması için bir talimat veriyor. Peki Kuzgun 14. bölümde başka neler yaşandı? Kuzgun 15. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

KUZGUN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuzgun 14. son bölümüyle Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Kuzgun 14. bölümde; Kuzgun Dila'nın ihanetini öğreniyor. Derviş Dila'nın cezasını kendisinin keseceğini söylerken Kuzgun'un planları bambaşkadır. Kuzgun Bilginleri iflas ettirmek için her hamleyi yaparken Dila Kuzgun'un polisle işbirliği yaptığı gerçeğini öğrendiğinden habersiz onunla yeni bir döneme adım atabilmek için tarafını belli ediyor. Kuzgun'un sevdiği ancak bir türlü affedemediği kadın ile ilgili kafası karışıktır. Kuzgun, Derviş'ten Dila'ya yeni bir görev vermesini istiyor. Rıfat, Ali'nin çevirdiği oyun sayesinde serbest kalıyor ancak Kuzgun Rıfat'ın salıverilmesiyle Bilginlere her yandan savaş açıyor. Derviş, kendisine karşı üst üste yanlışlar yapan Dila'ya ve ailesine ağır bir bedel ödetmek için harekete geçiyor. Kuzgun 15. Yeni bölüm fragmanı geldi. Haberimizden Kuzgun 14. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 14. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Kuzgun, Dila'ya sadece ona güvenmek istediğini söylüyor. Dila ise “güven” diyor. Kuzgun Behram ile buluşmak için Dila'nın yanından ayrılıyor. Dila Kuzgun'a sarılıyor. Kuzgun, birşeylerin olacağına inanacağını söylüyor. Arkasını dönüp giderken birden geri dönüyor ve Dila'ya “yazı mı, tura mı” diye soruyor. Dila “tura” diyor. Kuzgun “Hadi inşallah” diye cevap veriyor ardından gidiyor.

KUZGUN DİLA'NIN İHANETİNE ŞAHİT OLUYOR

Yola çıkan Kuzgun Derviş'i telefonla arayarak çıktığını haber veriyor. Aynı sıralarda Dila'da yola çıkmıştır. Telefonla aradığı kişiye gelmek üzer olduğunu haber veriyor. Dila'nın buluştuğu kişi Kudret'tir. Kudret Dila'ya neden buluşmak istediğini sorarak “Ne yakaladın” der. Dila önemli bir şey yakaladığını söyler. Kudret ne yakaladığını söylemesini ister. Bu sırada Kuzgun olanlara şahit olur. Onları uzaktan gözlemektedir. Gördükleri Kuzgun'u derinden sarsar. Bu sırada Bora'nın Dila'nın ihaneti ile ilgili sözlerini ve Dila'nın telefonunu bulduğu o an aklına gelir. Kuzgun “Bir kere daha sattın beni” der.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

“DİLA BENİ DE SENİ DE SATTI!”

Bu sırada Dila Kudret'e “Gerçekten yanılmışım. Ben bunu o yapamam” der. Ve ardından Kuzgun'a ihanet edemeyeceğini, onu sevdiğini söyler. Kudret çok şaşırır. Kudret'ten özür diler. Kudret ise Kuzgun ile bir geleceği olmayacağını söyler. Ancak Dila geri adım atmaz ve çantasından telefonu çıkarır. Kudret ise çok acele karar verdiğini biraz daha düşünmesini tavsiye eder. Dila “düşündüm” der ve telefonu uzatır. Ancak Kudret tedbirini çoktan almıştır. Bu anlarda polisler bir eve baskın yaparalar. Kuzgun'un telefonu çalar. Arayan Derviş'tir. Kuzgun'a şüphesinde haklı olduğunu Dila'nın polisle işbirliği yaptığını söyleyerek “Dila sadece beni değil seni de sattı” der. Dila Kudret'e kararının kesin olduğunu söyleyerek “bundan sonra ben yokum” der.

KUZGUN: TEK TEK BEDEL ÖDEYECEKLER!

Kuzgun Dila'nın ihanetini kabul edemez. Derviş'e gider. Derviş, “Behram Adıvar'a ihanet edersen bedelini ödersin demiştim ben ona” sözleriyle Kuzgun'a, Dila'ya ihanetinin sonuçları hakkında söylediklerini anlatır. Kuzgun da “Dila'yı karanlığın en dibine gömeceğim bir daha oradan çıkamayacak” der. Derviş Kuzgun'a Dila'yı öldürüp öldüremeyeceğini sorduğunda ise “Hiç merak etme babasından kızına tek tek bedel ödeyecekler” diyerek ne kadar kararlı olduğunu gösterir.