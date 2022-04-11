Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı! ‘Evliliğimizi kurtaramadık’

Genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay'ın 6 yıllık evliliği tek celsede bitti. Kırmızgül, "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı" dedi.

Sozcu.com.tr

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2016 yılında avukat Ece Binay ile ABD’nin Los Angeles şehrinde nikâh masasına oturan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün geçen haftalarda genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerle ilgili açıklama yapmayan çift, yollarını ayırdı.

Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde boşandı.

ALDATMA İDDİALARINI CEVAPSIZ BIRAKTI

Kırmızıgül duruşma sonrası yaptığı açıklamada “Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı” dedi.

Şarkıcı, ihanet iddialarıyla ilgili soruları ise cevapsız bırakarak aracıyla adliyeden ayrıldı.

“ÇOCUĞUMUZUN VELAYETİ BENDE KALDI”

İhanet iddialarına sessiz kalan Ece Binay ise şöyle konuştu: “Boşanma davası açmıştım, sonuçlandı ve boşandık. Çocuğumuzun velayeti bende kaldı.”

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