Margot Robbie’den sosyal medya detoksu

Hollywood yıldızı Margot Robbie sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı. Avustralyalı oyuncu, 23 milyondan fazla Instagram takipçisine sosyal medyada biraz sessiz kalacağını bildirdiği bir gönderi paylaştı.

30 yaşındaki oyuncu mesajında, “Şimdilik sosyal medyaya veda ediyorum. Ne yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız Lucky Chap Entertainment adresine göz atın, aksi takdirde şimdilik elveda” diyerek bir öpücük emojisi ekledi.

Lucky Chap Entertainment, Margot Robbie’nin eşi Tom Ackerley ve arkadaşları Sophia Kerr, Josey McNamara ile birlikte sahip olduğu film ve TV yapım şirketi.

SOSYAL MEDYA DETOKSU NEDİR?

Sosyal medya detoksu, internet üzerindeki tüm dijital etkileşimlerinizi yok etmek değil, dondurma ve kendinize belli bir arınma zamanı tanıma süreci olarak ifade edilebilir.