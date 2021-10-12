Marilyn Manson, cinsel saldırı suçlamalarından sonra evini terk ediyor

Ünlü rocker Marilyn Manson, cinsel saldırı suçlamalarının reddine yönelik temyizi de kaybedince evini terk ediyor. Manson, Los Angeles'taki evini 1.75 milyon dolara satışa çıkardı.

Sozcu.com.tr

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52 yaşındaki Manson, son aylarda aktrisler Evan Rachel Wood ve Esmé Bianco da dahil olmak üzere bir düzineden fazla kadının cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Hatta bu yılın başlarında evden birinin ayrılmak istediğine dair çığlıklar duyulunca polisin kontrol etmek durumunda kaldığı haberleri çıktı.

Şimdiye kadar iddiaları reddeden ve hatta Kanye West’in Donda albümünün etkinliğinde de görünen Manson’ın itirazları mahkemece reddedildi. Temyizin reddedilmesinden hemen sonra ise ünlü rock yıldızı Los Angeles’taki malikânesini satışa çıkardı.

1926’da inşa edilen ve 2013’te Manson’ın satın aldığı malikâne; üç yatak odalı, üç banyolu İspanyol evi 2.711 metrekare büyüklüğünde.

Realtor.com’a göre kirişli tavanlar, ferforje korkuluklar, kemerli pencereler, beşik tavanlar ve sarmal merdiven ile karanlık bir mimari estetiğe sahip.

Manson’a yöneltilen cinsel suçlamalardan sonra, ünlü yıldız, yer aldığı American Gods ve The New Pope gibi yapımlardan da çıkartıldı.

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