Melike Öcalan: Mehmet Ali Erbil ile yan yana gelmek istemem

Adı son olarak internet fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, bir ödül töreninde gecenin sunucusu Melike Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Melike Öcalan'dan açıklama geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam cemiyet ve magazin dergisi ‘Quality of Magazine’nin 13’üncü yılı kutlamasına katıldı. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptı.

“BİR SANA ELİMİ DEĞDİREMEDİM”

Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, sahnede Melike Öcalan için “Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi” dedi. Erbil’in sözleri üzerine Öcalan ise “Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı” diyerek tepki gösterdi.

“İSTEMEDİĞİM BİR DURUMUN İÇİNDE KALDIM”

Bugün ‘2. Sayfa’ programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil’in sözleri için şunları söyledi:

“Çok sevdiğimiz, değerli bir abimizin ödül gecesinde böyle bir şeyin konuşuluyor olması can sıkıcı. Küçük yaşlardan beri sektördeyim ve içinde yer almak istemediğim bir durumun içinde kaldım. Üzücü bir şey. Konu farklı yerlere gidecek diye sakin kalmaya çalıştım. ”

“TERAZİNİN KANTARI BAYAĞI BİR KAÇMIŞ”

“Burada can sıkıcı olan durum şu; ben onu meslek büyüğü olarak sahneye davet ettiğim bir kadının sadece başarısıyla, donanımıyla bir yerlere gelmiş olmasına şaşırması. Aydın diyebileceğimiz, tiyatro eğitimi almış birinin bu duruma şaşırıyor olması geldiğimiz noktada çok üzücü. Bizlere örnek olması gerekiyor.”

“Bir kadının erkeğin eli değmeden bir yerlere gelebilmesine şaşırılması gerçekten çok üzücü. Mehmet Ali Erbil geceden sonra beni aramadı. Türk kadını bu psikolojik şiddeti çok uzun yıllardır yaşıyor. Şaka denilen şey komik olur ama Mehmet Ali Erbil’in sözleri komik değil. Burada terazinin kantarı bayağı bir kaçmış.”

“20 yıldır böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştım. Hayatım boyunca profesyonel olmaya çalıştım ama Mehmet Ali Erbil ile mümkün olduğu kadar yan yana gelmek istemem. Zaten sözlerinin devamında kendisi de doğru olmadığını söyledi. Hiçbir kadın meslektaşımın böyle bir yaşamasını istemem. Tanımadığım takipçilerimin beni desteklemesi çok duygulandırdı.”

İlginizi Çekebilir Mehmet Ali Erbil: Elimi değdirdiklerim şöhret oldu ama Melike Öcalan'a elimi değdiremedim