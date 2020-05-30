Melisa Sözen’i çıldırtan yorum: Ulan büzük dudak…

Başarılı oyuncu Melisa Sözen, sosyal medyada kendisine siber zorbalık yapan bir takipçisinin yorumunu ifşa etti. Sözen kendisine gelen yorumu, "Kendilerine duydukları güvensizliği, yetersizlik hissini, aşağılık kompleksini ve sevgisizliklerini bu üslupla dile getiriyorlar"şeklinde yorumladı.

Instagram’da takipçisinden kendisine yapılan bir hakareti ifşa eden Melisa Sözen, “Kendilerine duydukları güvensizliği, yetersizlik hissini, aşağılık kompleksini ve sevgisizliklerini bu üslupla dile getiriyorlar” mesajını yazarak siber zorbalığı tekrar gündeme getirdi.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada seksist ve bayağı bir dille yazılanlara her gün birçok kişinin maruz kaldığını belirterek şu satırlara yer verdi:

* Bu veya benzeri kişiler kendilerine duydukları güvensizliği, yetersizlik hissini, aşağılık kompleksini ve sevgisizliklerini bu üslupla dile getirdiklerinde iki şey düşünüyorum; ‘ya takmayın kafaya troller her yerde’ deyip dalga geçen bir dille cevabını vermek ya da daha da güzeli “yazık” deyip geçip gitmek.

* Sonra bu kişinin (kişi kim bilemiyorum çünkü kendisi de bilmediğinden sahte bir hesapla yazıyor) seksist ve bayağı bir dille yazdıklarına her gün birçok kişinin kadın/erkek fark etmeksizin maruz kaldığını ve bizim de bu üslubu “aman boşver” lerle giderek normalleştirmemize ilk ve son kez bir şeyler yazmak istedim.

* Hakaret ederek kendinize ve dünyaya olan sinirinizi boşaltmak istiyor olabilirsiniz, bizim aynı üslupla cevap vermeyeceğimizden de emin olabilirsiniz ki haklısınız ama psikolojik problemlerinize başkalarına saldırarak deva bulamazsınız.

*Siber zorbalığınız karşısında şahsen ben bu naçizane mesajı paylaşmak istedim. Beni incitmediniz. Ama siz ve sizin gibilerin elini kolunu sallaya sallaya insanlara musallat olarak kendini var etme çabasına da bir dur demek lazım. Her şeyi boş vermemek lazım alışkanlık yapıyor sonra.