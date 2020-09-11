Menajerimi Ara 4. bölüm 2. fragmanı geldi sürpriz isim dikkat çekti!

Menajerimi Ara dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı izleyiciler açısından sürpriz bir detayla yayınlandı. Gelecek bölümde usta oyuncu Demet Akbağ, Menajerimi Ara dizisine konuk olacak.

MENAJERİMİ ARA 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle, Barış'ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya kadar gider. Bu sırada Kıraç, Dicle'nin onun arabasını alıp gittiğini fark etmiştir. Bütün ekip Dicle'yle Barış'a ulaşmaya çalışır. Ne yazık ki bu durum vampir Ece'nin gözünden kaçmaz ve iyi haberin kokusunu alan kadın Barış'ın peşine düşer.