Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Menajerimi Ara 4. bölüm 2. fragmanı geldi sürpriz isim dikkat çekti!
Menajerimi Ara 4. bölüm 2. fragmanı geldi sürpriz isim dikkat çekti!
Menajerimi Ara dizisinin 4. bölümü bu hafta ekranlara gelecek. Dizinin 4. bölümüne dair detaylar fragmanlarla beraber ortaya çıkıyor. Yayınlanan 4. bölüm 2. fragmanında Demet Akbağ sürprizi dikkat çekti.
Magazin 11 Eylül 2020 - 19:31

Menajerimi Ara dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı izleyiciler açısından sürpriz bir detayla yayınlandı. Gelecek bölümde usta oyuncu Demet Akbağ, Menajerimi Ara dizisine konuk olacak.

MENAJERİMİ ARA 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle, Barış'ın peşinden dövüşlerin yapıldığı depoya kadar gider. Bu sırada Kıraç, Dicle'nin onun arabasını alıp gittiğini fark etmiştir. Bütün ekip Dicle'yle Barış'a ulaşmaya çalışır. Ne yazık ki bu durum vampir Ece'nin gözünden kaçmaz ve iyi haberin kokusunu alan kadın Barış'ın peşine düşer.

Etiketler