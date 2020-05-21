Merve Özbey ‘Çocuk yapın da görelim’ diyen takipçisine ateş püskürdü
Şarkıcı Merve Özbey, Instagram hesabından kendisine “Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın” diyen takipçisini ifşa etti.
Kullanıcının yazdığı yoruma sinirlenen Özbey “Bir bitmediniz ki… Kötüsünüz gerçekten! Hem de çok kötü! Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Kim! Gerçekten çok sıkıldım. Sizin gibiler bu dünyayı alt üst ediyor” dedi. Özbey geçen şubat ayında Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu…