Merve Özbey ‘Çocuk yapın da görelim’ diyen takipçisine ateş püskürdü

Takipçilerin anlamsız mesajlarından yılan ünlü isimler tepkilerini göstermekten çekinmiyor. Son olarak Merve Özbey, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına 'Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın' diyen takipçisine sinirlendi ve 'Bir bitmediniz ki... Kötüsünüz gerçekten!' dedi...

Şarkıcı Merve Özbey, Instagram hesabından kendisine “Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın” diyen takipçisini ifşa etti.

Kullanıcının yazdığı yoruma sinirlenen Özbey “Bir bitmediniz ki… Kötüsünüz gerçekten! Hem de çok kötü! Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Kim! Gerçekten çok sıkıldım. Sizin gibiler bu dünyayı alt üst ediyor” dedi. Özbey geçen şubat ayında Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu…

