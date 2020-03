Mesut Can Tomay kimdir? Oyuncu Mesut Can Tomay kaç yaşında?

Mesut Can Tomay, 1999 yılının Haziran ayında İstanbul'da doğdu. Çocukluktan itibaren ekran önünde olan Mesut Can Tomay son dönemde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Peki Mesut Can Tomay kimdir?