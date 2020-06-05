Moana filmi ne zaman çekilmiştir? Moana konusu ne, yapımcısı kim?

Moana filmi ne zaman çekilmiştir? Moana konusu ne, yapımcısı kim?

Disney yapımı sevilen animasyon film Moana bu akşam ekranlarda olacak. Film, vizyona girdiği 2016 senesinde tartışmalara neden olsa da Disney’in en sevilen filmlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Moana konusu ne? İşte detaylar…

Bir kaşif olan Moana'nın denizdeki maceralarını konu alan ve Walt Disney Animasyon Stüdyoları'nda hazırlanan Moana animasyon filmi ile ilgili tüm ilgileri sizler için derledik.

MOANA KONUSU

Antik çağlarda Okyanusya’daki Güney Pasifik adalarında yaşayan bir genç kız olan Moana, kuşaklar boyunca denizlerde yolculuk etmiş bir ailenin temsilcisidir. Ailesine ve yaşadığı adanın halkına yardım edebilmek amacıyla maceralı bir yolculuğa çıktığında, hayran olduğu yarı-tanrı Maui ile işbirliği yapması gerekecektir.



MOANA FİLMİ KÜNYESİ

Yönetmen: Ron Clements, John Musker

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2016 (117 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Ocak 2017 Cuma

Senaryo: Ron Clements, John Musker