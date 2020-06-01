Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün başlayacak mı? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman?

Televizyonların en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, corona virüsü sebebiyle yeni bölümlerine ara vermişti. Programın takipçileri ‘Müge Anlı yeni bölüm ne zaman’ sorusunu internette aratıyor. İşte en sevilen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı’nın yeni bölüm tarih ve saati…

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle diziler ve programlara ara verilmişti. Setlerini iptal eden programlar, yeni gelişmelerle birlikte tekrardan ekrana dönmeye başlıyor. Bu programlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert. Gündüz kuşağının en sevilen programların olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün tekrardan ekranlarda olacak. İşte Müge Anlı yeni saati…

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM

Corona virüs salgını sebebiyle yayınlarına ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümleriyle bugün (1 Haziran) izleyicilerin karşısına çıkacak. Programın yayın saati ise 10.00.

YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA ARA VERMİŞTİ

Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: “Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz.”